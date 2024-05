"Penso che abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo vinto due trofei quest'anno però penso che avremmo potuto fare meglio. Ma sono cose che succedono, impariamo dai nostri errori". Comincia così l'analisi di Sassuolo-Inter di Benjamin Pavard ai microfoni di DAZN.

Il francese offre poi un bilancio della stagione che si avvia verso la conclusione: "Sono contento di questa stagione, contento per questo club, molto contento per la seconda stella che era importante per l'Inter, per noi e per i tifosi. Ora vogliamo fare il meglio possibile in questi ultimi tre match e conquistare 9 punti".