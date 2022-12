Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Federico Pastorello, agente fra gli altri di Andrej Kramaric, si è soffermato anche sulla situazione dell'attaccante in forza all'Hoffenheim, reduce da un ottimo Mondiale con la Croazia: "Per me è un enigma il fatto che questo ragazzo non giochi nell'Inter o nel Milan, nell'Atletico Madrid o nel Chelsea. È un giocatore che ha avuto la possibilità di andare in Premier League probabilmente troppo presto: in quel momento dal punto di vista fisico e mentale non era ancora pronto, ma dopo ha fatto dei numeri incredibili. Pur senza essere una punta e senza giocare da 9 ha realizzato tantissimi gol con la Croazia. A volte ci sono questi ragazzi che non hanno l'opportunità giusta nel momento giusto e nonostante una bellissima carriera, con tanto di record su record battuti all'Hoffenheim dove è stato sempre apprezzato, si ritrovano a non fare il salto di qualità in un top club.