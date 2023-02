Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato del 22enne talento dell'Empoli Fabiano Parisi, seguito con attenzione anche dall'Inter: "Ha corsa, gli piace saltare l'avversario per andare dentro l'area, ha un buon piede, ma non so se è già pronto per il salto, vedi Asllani che fatica all'Inter, e dipende dall'allenatore che trovi, se il suo gioco si addice alle caratteristiche. Magari può fare uno step intermedio".