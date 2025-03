Con la partita giocata a Dortmund, Il capitano della Nazionale, Gigio Donnarumma ha timbrato la sua 72esima presenza in Azzurro superando Claudio Gentile e piazzandosi al 22esimo posto nella classifica dei giocatori con più presenze, sotto Gattuso, Barzagli, Cabrini e Antognoni. Contro la Germania però non solo Donnarumma ha scritto la storia, ma anche l'interista Nicolò Barella. In casa del Borussia, il 23 di Simone Inzaghi ha timbrato la sua 61ª presenza con la maglia della Nazionale italiana, entrando nella top 30 dei giocatori con più gettoni con l'Italia.