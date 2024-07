Falsa partenza in campionato per il Lucerna, nuova squadra di Aleksandar Stankovic. La formazione allenata dall'ex Siena e Verona Mario Frick è stata battuta in casa per 2-1 dal Servette, coi ginevrini che passano in vantaggio dopo appena quattro minuti con la rete di Dereck Kutesa e trovano il raddoppio al 59esimo con Steve Roullier. Inutile il gol biancoblu firmato da Tyron Owusu al 72esimo.

Il ragazzo giunto in prestito dall'Inter è stato schierato titolare da Frick e ha anche avuto una buona chance nei minuti iniziali del match, ma ha lasciato la contesa dopo l'intervallo, rimpiazzato da Levin Winkler.