Dopo i tre pesanti insuccessi dell'Inter di Simone Inzaghi, a dire la sua impressione è l'ex giocatore del piacentino, ai tempi della Lazio, Marco Parolo che a DAZN racconta di aver avuto qualche campanello d'allarme "già nelle amichevoli estive. Quando le amichevoli non spendono un certo filo e hanno un certo ritmo qualche segnale già c’è. Si è trovata la scusa che con il ritorno in squadra di Lukaku era cambiato qualcosa, ma secondo me le situazioni che riguardano Skriniar, De Vrij non sono semplici da decifrare. Anche Gosens da aspettare, che sarebbe dovuto essere titolare, anche lì c’è un vuoto da colmare. Secondo me un po’ la mancata vittoria dello scudetto dell’anno scorso in qualche modo può aver tolto un po’ di leadership totale ad Inzaghi che però deve andare a riprendersi. Deve fare questo salto di qualità, ha fatto la prima parte arrivando all’Inter, capendo che mondo fosse quello dell’Inter, l’ha portato a vincere due trofei, fatto una grande Champions. Però l’Inter vuol dire ogni partita, ogni settimana, cercare di vincere quella successiva, cercare obiettivi sempre più grandi. Lui deve fare questo salto di qualità, lo ha nelle corde. È lui che deve prendere in mano la squadra, togliere questa emotività e avere leadership totale.