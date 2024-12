Marco Parolo interviene dagli studi di Dazn per una sua analisi riguardo alla lotta scudetto e sulla prossima sfida tra Lazio e Inter. “I nerazzurri hanno la pressione maggiore. Vogliono vincere il campionato e andare avanti in Champions. Le altre hanno meno pressione”.

“L’Inter - prosegue - ha consapevolezza, non è prima perché sta dando peso alla Champions e ha vinto il campionato l’anno scorso. Forse ha preso un po’ sotto gamba l’inizio ma crea 5-6 palle gol ogni volta”. Lunedì lo scontro diretto tra la Lazio e i nerazzurri. “La Lazio può mettere in difficoltà l’Inter. Inzaghi vuole far vedere che la squadra si esalta in questi contesti dopo che non ha vinto con Milan, Juve e Napoli”