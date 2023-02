Dagli studi di DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, dice la sua sulla corsa Champions e il distacco di 13 punti dell'Inter dal Napoli capolista: "L'Inter avrà il rammarico più grande, le altre sono tutte lì. Con quelle parole Sarri tutela il suo lavoro, ma dopo la penalizzazione della Juventus se non dovesse centrare la Champions sarebbe un fallimento. In questo caso si deve puntare al quarto posto".