Marco Parolo, intervenuto sulle frequenze di DAZN, ha esaltato la prova dei nerazzurri: "Il primo tempo dell’Inter è stato qualcosa di fantastico a livello di gioco, i giocatori hanno delle certezze, ormai giocano a memoria ed è per questo che Inzaghi insiste sempre con gli stessi. Gli altri avranno tempo. Dopo un finale di primo tempo in cui l’Atalanta sembrava poter rientrare in partita, è stato un dominio totale dell’Inter. Non penso fosse la vera Atalanta quella di oggi ma l’Inter è stata la vera Inter. E quando è così diventa ingiocabile per tutti, anche per l’Atalanta forse".