Si può uscire dal campo non completamente soddisfatti dopo aver segnato una doppietta? Sì, a sentire Jacob Ondrejka, autore dei due che hanno illuso il Parma di poter uscire con il bottino pieno dall'Olimpico prima dell'uno-due di Pedro: "Ho segnato alla Lazio e all'Inter, due grandi squadre italiane e sono felice per questo. Però ora è difficile parlare delle emozioni dei due gol, sono deluso dal risultato", le parole dello svedese in conferenza stampa.