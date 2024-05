Enrico Delprato, calciatore del Parma neopromosso in Serie A, ha parlato ai microfoni di Sportitalia a margne Premio Gentlemen Fair Play di ieri parlando del traguardo raggiunto dai gialloblu: “Da quando siamo retrocessi ci hanno sempre dato per favoriti, il primo anno è stato complicato, l’anno scorso non abbiamo raggiunto l’obiettivo ma sapevamo le nostre potenzialità. La qualità non basta, quest’anno abbiamo dimostrato di essere una squadra completa. Siamo stati bravi, non abbiamo mollato perché Como e Venezia spingevano forte; questo è un sogno per tutti”.

Ora, il ritorno nella massima serie: "Non vedo l’ora di giocare a San Siro, ma qualsiasi stadio sarà una grande motivazione. Dovremo calarci con umiltà e serietà”.