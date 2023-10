Dopo la vittoria del suo Parma contro l'Ascoli, Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo della compagine emiliana, parla anche dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì contro il Lecce al Via del Mare: "Non ci nascondiamo, ma è chiaro che l’obiettivo principale è il campionato. Ma ci dà voglia di giocare la Coppa e di andare avanti, perché l’anno scorso abbiamo avuto l’occasione di giocare a San Siro, dove per tanti di noi che siamo giovani è una bella esperienza.

Quest’anno vogliamo ancora provarci, l’ultima edizione siamo stati vicini a passare il turno contro l’Inter. Sono partite belle da giocare e ci proveremo ancora", le parole riportate da ParmaLive.com.