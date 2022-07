Dybala alla Roma, Bremer alla Juventus. Nel giro di poche ore, l'Inter si è ritrovata protagonista di un ribaltamento di scenari di mercato che hanno obbligato i dirigenti di Viale della Liberazione ad un cambio di strategie. Ma cosa è accaduto? A rispondere è l'agente di mercato Fabio Parisi, intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio durante la trasmissione '1 Football Club': "Il problema è che di Dybala si è iniziato a parlare prima del ritorno di Lukaku, quindi suppongo che sia cambiato qualcosa. Il ragazzo non ha voluto aspettare ulteriormente e si è accasato alla Roma. I tifosi nerazzurri non devono avere rimpianti per l’argentino, perché andrà via tutto dopo dieci minuti di Lukaku in campo. Sul fronte difensore, invece, l’Inter ha fatto una trattativa ed il problema sono state le tempistiche. La variabile De Ligt – Bayern Monaco ha fatto arrivare tanti soldi alla Juve che, di conseguenza, ha fatto saltare il banco. Ad oggi, però, i tre titolari nerazzurri sono gli stessi della passata stagione, dunque non si sono indeboliti. Ausilio e Marotta prenderanno sicuramente un altro difensore di livello, e non credo nemmeno che sia così semplice per il Paris Saint Germain prendere Skriniar“.