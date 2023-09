La Sampdoria di Andrea Pirlo esce con un punto dal Tardini di Parma: nel big match della quinta giornata del campionato di Serie B, i blucerchiati ottengono un 1-1 che serve a smuovere leggermente la classifica ma non risolve del tutto i guai di questo inizio stagione dei doriani.

La Samp passa in vantaggio al minuto 21 con la terza rete stagionale di Estanis Pedrola, poi resiste anche grazie ad alcuni interventi importanti di Filip Stankovic fino all'82esimo quando il portiere di scuola Inter deve arrendersi al colpo di testa di Alessandro Circati. Spazio anche per Sebastiano Esposito, subentrato al 77esimo a Fabio Borini: molto dinamismo, qualche sgomitata e anche un'ammonizione nel finale per lui per eccesso di nervosismo.