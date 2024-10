Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, esprime il suo sollievo per il pari strappato all'Ungheria in inferiorità numerica grazie al gol di Denzel Dumfries nei minuti finali: "Se finisci la partita con un uomo in meno, sei sollevato di arrivare comunque all'1-1. Ci avevo creduto dopo l'intervallo. Ho sempre avuto la sensazione che il gol sarebbe comunque arrivato, ma quando siamo rimasti in dieci uomini sono diventato più cupo", ha affermato l'allenatore della nazionale davanti alla telecamera della NOS.

Koeman aggiunge: "Tuttavia non ci siamo arresi e abbiamo anche fatto pressione in dieci uomini. Alla fine bisogna arrivare tra i primi due del girone. Allora questo punto è molto importante".