Alfiere della squadra dei telecronisti di DAZN, Pierluigi Pardo esprime il proprio parere sul campionato alle porte per il magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek': "Non siamo i più forti d’Europa, certo, ma la Serie A degli ultimi anni ha avuto un merito inconfutabile. È competitiva e contendibile, l’ultima squadra che è riuscita a confermarsi campione è la Juve del 2020. Difficile mettere un punto sulle gerarchie. La mia sensazione è che l’Inter sia ancora in pole. Mancano però ancora giorni intensi di mercato che possono cambiare gli scenari. Quello che colpisce è la quantità di cambiamenti, soprattutto in panca. Tra le big sono più quelle che avranno un nuovo allenatore rispetto a chi sceglie la continuità".

Proprio lui sarà a commentare la sfida di Marassi tra i nerazzurri e il Genoa: "Il debutto dell’Inter, che punta su continuità e programmazione. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski presi da tempo, l’intelaiatura solida di chi è campione. Di chi lo scorso anno ha dominato, disegnando un’idea nuova e bellissima di 3-5-2. Di chi in squadra ha Lautaro Martinez. Quello degli ultimi 18 mesi è stato dominante, il migliore del campionato. Uno dei top assoluti al mondo. A oggi, aspettando gli ultimi colpi di mercato, mi sembrano comunque i più strutturati ma dovranno stare attenti a quelle tre o quattro di cui sopra. Vincere non è mai facile, ripetersi se possibile ancora più complesso".