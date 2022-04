"Nel derby nettamente meglio l'Inter, nei suoi uomini chiave. Ha ritrovato brillantezza. Lautaro non è un dettaglio, un altro è Brozovic. Il Toro ha fatto la differenza. Poi il Milan ha avuto occasioni, il 3-0 finale non significa che i rossoneri si scioglieranno e che i nerazzurri voleranno verso lo scudetto, ma la squadra di Inzaghi si era già ritrovata da un po' e infatti io la vedevo favorita di poco sia in coppa che in campionato rispetto ai cugini". Lo dice Pierluigi Pardo in collegamento con Radio 24.