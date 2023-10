Presente a Sportitalia, l'ex arbitro Gianluca Paparesta difende Lukaku in vista del suo ritorno a San Siro contro la sua ex Inter, ritorno che si prefigura piuttosto caldo e concitato: "Si sta creando troppo caos intorno a Lukaku, che non è stato sicuramente il primo a baciare una maglia e fare promesse poi non mantenute. Tutte queste vicende extra-campo lasciano il tempo che trovano, sono convinto che ignorerà tutti questi fischi e fischietti. Non meritano attenzione e vanno ignorati".