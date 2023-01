L'ex attaccante della Juventus Michele Paolucci, intervistato da Calcio News 24, ha appoggiato l'eventuale candidatura di Alessandro Del Piero per il rilancio della dirigenza bianconera: "Del Piero è la figura per la Juventus. Un po’ come lo è Javier Zanetti per l’Inter o Paolo Maldini per il Milan. Conoscendo Alessandro, è un uomo che per intelligenza, carisma, ma anche per la sua conoscenza del mondo Juve, non può essere messo lì di facciata. Dovrà avere anche un potere decisionale, altrimenti, conoscendolo, non tornerebbe mai. Torna solo per un ruolo di valore