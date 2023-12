Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Paolo Cannavaro, ex difensore di Napoli e Sassuolo, ha parlato dell'impatto di Walter Mazzarri nella sua seconda esperienza alla guida dei partenopei: "Non se l’aspettava nessuno, Aurelio De Laurentiis non ha mai richiamato un allenatore. Mazzarri ha lasciato tanto, la città lo adora, è stato un tuffo nel passato. Il calcio è cambiato e la squadra è cambiata, il mister sta incontrando delle difficoltà anche da un certo punto di vista fisico perché a un certo punto delle partite il Napoli subisce un calo. Dal punto di vista tecnico tattico la squadra va bene".

Cannavaro svela anche chi preferisce tra Lautaro Martinez e Victor Osimhen: "Preferisco l'Osimhen dell’anno scorso, il Napoli grazie a lui può tranquillamente risalire la classifica. Lautaro è difficile da marcare. Col Napoli ha fatto un controllo con una giocata da fuoriclasse. Osi in area di rigore, se lo perdi in un attimo ha già fatto mezzo gol. Io ho giocato le battaglie più forti contro Bernarado Corradi e anche Luca Toni, cascava sempre. C’era un po’ questa sofferenza, quegli anni lì ce n’erano di attaccanti forti".