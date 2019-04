"Tutti sanno che San Siro è un simbolo di Milano, è La Scala del calcio: qui ci sono stati tanti successi di Milan e Inter. Sono per tenerlo, ma capisco anche i due club che vogliono uno stadio più moderno". Lo ha detto, parlando in esclusiva a Radio Monte Carlo Sport, Paolo Berlusconi, ex vicepresidente rossonero e attuale numero uno del Monza.

