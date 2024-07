Ernesto Paolillo è una delle persone che ammette di non aver digerito alcune scelte tattiche di Spalletti a Euro 2024. L'ex amministratore delegato dell'Inter ne parla a Sportitalia mentre analizza il deludente cammino dell'Italia: "Penso al nepotismo che Spalletti ha utilizzato nei confronti di Di Lorenzo, una follia. In quella fascia c’era un giocatore cresciuto nella mia Inter come Bellanova che poteva essere utile. Messi in campo nel modo giusto, certi giocatori si sarebbero trovati ad occhi chiusi. Un esempio? Bastoni messo centrale e poi anche sul centro-destra era in difficoltà nel ritrovare gli automatismi visti con Dimarco all’Inter".

Poi 'invoca' Beppe Marotta:

"Io da interista vorrei tenere Marotta a vita all’Inter, ma ad esempio una persona con la sua mentalità come presidente della Federazione sarebbe l’ideale per il calcio italiano".

Si parla proprio di Marotta per questo pool di esperti, pensato da Gravina per migliorare il colloquio con i club…

"Gravina lo fa per difendere se stesso. Io credo poco a questa cosa. Non credo al fatto che chi non abbia voluto dialogare fino ad ora, improvvisamente sia capace di farlo, quando sente che la situazione comincia a traballare".

Il tema delle squadre-b, in aumento quest’anno, è importante?

"Di questo ne sono convinto. Io mi occupavo di Inter, ma per due anni sono stato anche a dirigere lo Spezia, quando chiaramente c’era lì Moratti. Avevo portato allo Spezia i vari Cordaz, Dellafiore, Beati, Meggiorini. Tutti giocatori che venivano dalla Primavera dell’Inter e che così giocavano un campionato vero. E’ molto diverso dal semplice campionato Primavera".

Prima di salutarla, riguardo alla sua Inter: Josep Martinez le piace come acquisto?

"Assolutamente sì, mi piace come acquisto. Abbiamo la fortuna di avere gente che di calcio ne sa al vertice della parte sportiva. Abbiamo Marotta in società ed anche Ausilio che avevo trovato nel settore giovanile, lo avevo portato con me allo Spezia, dal settore giovanile alla prima squadra, perché il ragazzo sin da allora era molto molto bravo e meritava di mettere a disposizione della società questa sua grande capacità di scoprire talenti".