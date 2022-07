Intervistato da TMW Radio, l'ex dg dell'Inter Ernesto Paolillo ha commentato le dichiarazioni di ieri di Beppe Marotta relative a Paulo Dybala: "Io sono convinto che sia un messaggio all'entourage del calciatore. Quando ci si intestardisce su certe richieste improponibili, allora uno è costretto a dire certe cose. E poi c'è comunque traffico ora in attacco. Io sono convinto che sia così, non ha chiuso le porte, ma a certe condizioni non si può fare".