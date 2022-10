Intervenuto nel pre-gara di Inter-Sampdoria, l'ex attaccante Goran Pandev ricorda i tempi trascorsi con la maglia della Beneamata rispondendo sul presidente dell'epoca Massimo Moratti: "Era un signore, non si incazzava mai. Veniva negli spogliatoi anche quando si perdeva, Lotito è diverso - ha detto a DAZN nel paragone con il presidente della Lazio, altra sua ex squadra -. Moratti non parlava mai nelle riunioni tecniche, parlava solo Mourinho. Per i premi, ci andavano Zanetti, Materazzi e gli altri. Ma Moratti era un signore, se era innamorato di un giocatore come Recoba, quel giocatore poteva fare qualunque cosa".