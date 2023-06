"Testa e gambe ci vogliono per forza in una finale ma quello che conta è la testa. Ma sono convinto che Simone Inzaghi li abbia caricati dicendo loro di fare la partita della vita perché per vincere una finale devi fare la partita della vita. Poi giocano con un avversario molto forte, ma l’Inter è altrettanto forte e speriamo di fare una grandissima gara" ha detto Goran Pandev, eroe del Triplete, in diretta da Istanbul con Sky Sport che per l'occasione ha intervistato un altro dei protagonisti di quell'ultima Champions sollevata tredici anni fa.

La notte prima di Madrid come è stata?

"Tre giorni che non passavano mai, non si dormiva. Poi Mourinho ci faceva venire la famiglia in albergo e ci ha fatto bene perché ha abbassato la tensione. Però anche quando sei in camera finisci sempre col pensare alla partita perché vincere una partita così ti cambia la vita. È il sogno di tutti, io anche dopo la finale non riuscivo a dormire perché non credevo a quello che avevo fatto".

Sapevi di giocare prima o lo hai scoperto quel giorno? Cosa dici sul ballottaggio Dzeko-Lukaku?

"Sì. Poi il mister mi ha chiamato da solo dicendomi, un giorno prima, che sarei partito dall’inizio. Sul ballottaggio non lo so, deve decidere Inzaghi, poi tutti e due stanno bene. Chiunque dei due parta so già che farà benissimo. Spero che tutti e undici faranno una partita strepitosa per regalarci un trofeo così bello e importante per la storia dell’Inter".

C’è una caratteristica di questo gruppo che ti fa pensare al vostro?

"Mah, noi già negli spogliatoi, quando ci guardavamo, sapevamo cosa fare e cosa ci aspettava. Eravamo un gruppo molto unito e molto forte con una persona in panchina incredibile che ti dava la forza. Eravamo tutti con un carattere forte dentro, ma anche calcisticamente eravamo davvero forti. Anche quest’Inter però a me piace, negli ultimi mesi stanno tutti bene. Inzaghi li sta facendo ruotare bene, stanno facendo grandissime cose e fisicamente stanno molto bene. Il City sarà parecchio in difficoltà domani, tutti lo danno per favorito ma con questa Inter non sarà facile".