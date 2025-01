"Queste notti mancano a tutti, sono sempre le notti più belle", ha detto Goran Pandev in attesa di Sparta Praga-Inter, penultima partita della fase campionato di Champions League, ospite nel pre-gara di Inter TV.

Come arrivano queste due squadre?

"Inter e Sparta Praga hanno motivazioni diverse però le gare di Champions sono tutte insidiose. Ma sappiamo tutti che stasera è fondamentale vincere, anche giocando male, è importante portare i tre punti a Milano per qualificarsi nelle prime otto e saltare le due partite dei play off perché c’è un calendario terribile, molto difficile con tantissime partite. L'Inter ultimamente ha avuto qualche problema con gli infortuni, piano piano stanno recuperando tutti e stasera mi aspetto una partita da Inter. Penso che Inzaghi l'abbia preparata benissimo perché è importante entrare in campo facendo l’Inter, loro concedono tanto, devono solo stare attenti in contropiede ma l’Inter ha tantissima esperienza e partite così ne sbaglia poco, spero che oggi sono in serata".

Le eventuali partite in più dei play off potrebbero condizionare la stagione dell’Inter?

"L’Inter in Serie A sta lottando per lo scudetto, sta giocando la Coppa Italia, ci sono tre competizioni che i nerazzurri vogliono vincere e fare due partite in meno non farebbe di sicuro male".

Le temperature così basse cambiano la gestione della gara di oggi?

"Non penso, anche a Milano e Appiano Gentile non fa così caldo (ride, ndr). Secondo me sono abituati, poi la temperatura è questa e devono scaldarsi bene, poi escono in campo e partono. Secondo me devono solo stare concentrati, ma l’Inter è una grandissima squadra e sa cosa deve fare".

L’Inter approccerà come ha fatto con Venezia ed Empoli?

"Spero che sblocchino subito la partita, ma Inzaghi ha tantissimi campioni e sarà importante partire forte e bene, la gestione poi verrà dopo a risultato in tasca. Sicuramente c’è più esperienze e qualità che nello Sparta Praga e sono sicuro che lo dimostreranno perché sono un gruppo molto unito con un allenatore molto forte".

Sullo Sparta Praga:

"Hanno preso tantissimi gol, hanno una difesa molto lenta e l’Inter deve sfruttare gli spazi e giocare veloce con palla a terra. Tecnicamente sono fortissimi, Lautaro, Thuram anche anche i centrocampisti possono mettere in difficoltà lo Sparta con gli esterni, Dimarco e Dumfries sono due che crossano, vanno dentro, si buttano e sono tecnicamente molto forti. L’Inter è su questo che deve giocarsi la partita, devono andare tanto in profondità e penso che li metterebbero in difficoltà".

Su Thuram e Lautaro:

"Sono due giocatori completi. E quando si trovano a giocare insieme due campioni tutto diventa più facile. Stanno facendo una grandissima stagione. Lautaro sta segnando meno dell’anno scorso ma sta facendo un grandissimo lavoro. Thuram non è una sorpresa, la sta buttando dentro in questo periodo che per un attaccante è importantissimo però se vedete il lavoro che fa per la squadra… Chiunque giochi davanti fa tantissimo gioco difensivo, Inzaghi spinge tanto. E non è un caso che finora in Champions ha preso un solo gol, gli attaccanti sono i primi difensori".



