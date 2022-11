In vista di Bayern Monaco-Inter, Inter TV ha intervistato l’ex attaccante nerazzurro Goran Pandev: "La finale di Madrid è rimasta nel cuore di tutti i tifosi - ha esordito il macedone -. Era una notte importantissima, come ci diceva sempre Mourinho le finali non si giocano ma si vincono e siamo riusciti a vincere. L’anno dopo li abbiamo trovati negli ottavi di finale: all’andata abbiamo perso 0-1, ci davano tutti per spacciati, ma siamo andati lì a mostrare il nostro valore. Il momento dell’Inter? Stanno facendo bene, con un allenatore che sa come far giocare bene le sue squadre. Era un girone molto difficile, hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Hanno fatto due ottime partite contro il Barcellona dimostrando di potersela giocare con tutti”.