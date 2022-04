"Inzaghi è già nell'Olimpo dei grandi allenatori dell'Inter a livello di media punti, basti guardare che è accostato a gente come Simoni e Trapattoni. Per la consacrazione definitiva gli servirà vincere dei trofei". Lo ha detto Giuseppe Pancaro, parlando a Sky Sport dei primi nove mesi da allenatore del suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio.