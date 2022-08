Sul match programme di Lazio-Inter è presente un'intervista all'ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro, che presenta così la sfida di questa sera: "La squadra di Simone Inzaghi è la più forte del campionato, ha un potenziale offensivo che nessun altro ha in rosa, con Lautaro-Lukaku titolari e il due Dzeko-Correa in panchina. Per la Lazio sarà dura, soprattutto perché i biancocelesti hanno cambiato molto e per questo bisognerà aspettare ancora qualche partita per capire che campionato potranno fare".