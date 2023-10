"Il Sassuolo non è solo Berardi perché ci sono anche Pinamonti e Laurienté, giocano bene a calcio e non è un caso che hanno battuto la Juventus e l'Inter". È uno dei concetti sottolineati in conferenza stampa da Raffaele Palladino, protagonista in conferenza stampa per presentare il match contro il neroverdi: "Berardi ovviamente sposta gli equilibri ma mi concentro sull'aspetto globale della squadra - le parole del tecnico del Monza -. Gomez è un campione nella testa oltre che in campo, ovviamente viene da un percorso particolare.

E' stato fermo e va rimesso a posto fisicamente. Ma ha tanta voglia, verrà convocato e sarà della partita. Ci tiene molto a fare bene e ha portato una bella energia al gruppo".