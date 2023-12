"I presupposti per la seconda stella ci sono, ma la Juve senza le coppe è molto pericolosa e il Milan senza la Champions avrà voglia di rivalsa. Non diamo per morto nemmeno il Napoli. Ovviamente l'Inter è la più forte e completa, ma con quattro punti bastano due pareggi e le altre ti riprendono. La mia speranza è che vincano, ma non è ancora detta". Gianluca Paglica, intercettato da Radio Anch'io Lo Sport nel giorno del suo compleanno, analizza così la corsa scudetto e parla anche di tanti altri temi.

La stagione di Sommer.

"Non mi aspettavo Sommer così, è stata una piacevole sorpresa, anche se tra nazionale e Bayern Monaco avevo visto che era un buonissimo portiere. Non credevo però si inserisse così velocemente nel nostro campionato. Oggi vedo anche tanti portieri italiani bravi, non c'è solo Donnarumma. La cosa mi fa molto piacere, vedi Vicario al Tottenham ma anche Meret o Provedel. Forse è un fatto di generazione".

Analogie con l'Inter del '98.

"Avevamo una grandissima squadra, ma avevamo contro anche una grandissima Juventus che arrivò in finale di Champions perdendo col Real Madrid. Quest'anno ci sono rivali forti, ma l'Inter è la più completa".

Il sorteggio di Champions.

"Dico l'Atletico Madrid. Vorrei che l'Inter evitasse Manchester City o Real Madrid. Per me Barcellona e Atletico Madrid, oppure il Borussia Dortmund, sono più abbordabili. Quest'anno l'obiettivo primario credo sia comunque vincere il campionato. Cercheranno di vincerlo, poi ovviamente la Champions è fondamentale anche per questione di guadagni".

Il grande campionato di Bologna.

"Strepitoso. Ieri hanno dominato dall'inizio alla fine, stanno facendo un campionato straordinario. Un gruppo fantastico e un allenatore che sta facendo la differenza. Da bolognese mi dà molto orgoglio, non so se terranno fino alla fine. Motta è molto giovane per cui spero possa rimanere ancora per qualche anno, per quanto sicuramente le 'grandi' lo vorranno".

I calendari pieni.

"Anch'io cercherei di scremare un po'. L'Intercontinentale è bellissima ma ci sono troppe partite a livello di nazionali. La Nations League cercherei di eliminarla, sono partite che contano il giusto. A livello di club è difficile togliere le coppe europee o il Mondiale per club che faranno ora ogni quattro anni, che mi piace molto".

Il Milan.

"Una squadra profonda e con qualità. Difficilmente recupererà in campionato ma farà ottimi risultati. Non so se basteranno perché l'Inter vola e la Juve non mollerà, non avendo impegni europei".

Lautaro Martinez.

"Un giocatore fantastico, maturo. Dopo il Mondiale ha preso autorevolezza. E' molto migliorato, più continuo. Negli anni scorsi segnava più contro le squadre deboli, oggi ha una continuità incredibile. Aver vinto quel Mondiale gli ha dato autostima".

Inter-Bologna.

"Per me il Bologna la farà sudare all'Inter. Inzaghi farà dei cambi e il Bologna ci crede. Sono convinti di andare a fare gara a Milano e arrivare ai quarti".