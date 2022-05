"Non è un caso che il Milan in questo momento sia davanti all'Inter". È il pensiero di Massimo Paganin, ex difensore nerazzurro intervenuto sulle frequenze di Radio24 durante 'Tutti Convocati' all'indomani dell'ultima giornata di campionato: "Sono stati bravi tutti coloro che lavorano nel Milan a creare un certo tipo di mentalità, la squadra è cresciuta in ogni singolo giocatore".