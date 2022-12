Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin ha risposto su vari temi che riguardano la squadra di Simone Inzaghi.

Preoccupato per un addio all'Inter di Marotta e della situazione del club?

"Non credo ci sia molto da stare allegri. Una perdita come Marotta sarebbe grave. Reciterebbe un ruolo importante in caso di passaggio di mano in società comunque. Alla Juventus con il cambio dirigenziale potrebbe arrivare un'offerta per lui, ma mi dispiacerebbe se andasse via".