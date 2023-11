Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di News.superscommesse.it, Massimo Paganin ha parlato del momento vissuto dall'Inter e si è proiettato verso la sfida contro la Juventus: "L'Inter è secondo me la squadra più forte insieme alla Juventus - ha assicurato -. Il lavoro, quando ottieni risultati così importanti, è merito sia della società, che ha acquistato giocatori importanti, che dell'allenatore che ha saputo fin qui valorizzare il materiale a disposizione. I giocatori poi hanno messo tutto in campo, quindi credo che l'Inter in questo momento sia la squadra da battere".

Sul derby d'Italia: "La sfida tra Juventus e Inter secondo me non vede nessuna favorita al momento. Ci arrivano entrambe con dei punti di forza diversi tra loro: l'Inter con un grandissimo attacco e la difesa migliore del campionato, ma anche la Juventus ha una grande solidità difensiva e non ha subito gol per sei partite fino alla rete presa col Cagliari. Sarà quindi una partita molto difficile per i nerazzurri, abituati a giocare con transizioni veloci, e potranno trovare difficoltà contro una squadra molto chiusa che creerà problematiche alla squadra di Inzaghi".