Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin ha analizzato così le possibili mosse di mercato delle big di Serie A, Inter inclusa: "Per l'Inter credo che la Champions darà la possibilità di sistemare un po' i conti. Non credo si cambierà il portiere, sarebbe un errore grande. Si dovrebbe mettere mano in difesa, poi vedremo cosa si deciderà con Lukaku. Sulla Juventus dico che dovrà ridimensionarsi tanto. La filosofia di Allegri ma si sposa con una squadra che deve ricostruirsi ma sarà difficile da rompere un contratto del genere. Dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e rinunciare".

E ancora: "Dietro sono molti sopra i 30 anni, ci sarà da fare qualche sacrificio e cambiare. In mezzo potrebbe essere Brozovic il sacrificabile, c'è da capire il destino di Gosens e davanti si riparte da Lautaro. Potresti trovare un'alternativa importante. L'Inter ha cambiato marcia nella gestione negli ultimi due mesi, ma i primi 6 ha fatto molta fatica. E' il gruppo che ha reagito da solo perché le sfide piano piano diventavano più importanti o ha trovato la strada Inzaghi? Mi rimane il dubbio".