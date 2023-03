Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer e il portiere dell'Anderlecht Bart Verbruggen sono i tre volti nuovi che Ronald Koeman presenterà quest'oggi nel ritiro della Nazionale olandese, pronta a preparare le sfide contro Francia e Gibilterra. Grandi aspettative sono rivolte in particolare sull'esterno del Feyenoord, grande protagonista nel match contro l'Ajax e maggiore indiziato per partire titolare nella sfida dello Stade de France contro i vicecampioni del mondo, anche in virtù dell'assenza per squalifica di Denzel Dumfries.