Michele Padovano, ex attaccante in Serie A e oggi opinionista tv, parla a margine del premio "La Clessidra" ad Anghiari della situazione nel campionato italiano. "Mai come quest'anno competitivo, finalmente - afferma ai microfoni di Tuttomercatoweb.com - Credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. La Juventus è un progetto che mi piace molto, hanno rischiato molto perché hanno cambiato moltissimo. Hanno un progetto interessante, hanno giocatori forti, uno su tutti Thuram che ha grandissimi margini di miglioramento".

Quindi una riflessione su Balotelli e sulla possibilità di dare qualcosa in più a questo Genoa. "Me lo auguro per lui perché ha avuto tantissime occasioni. E' un talento eccezionale che poi purtroppo si è perso. Io non credo tanto in queste operazioni però spero per lui che possa finalmente sbloccarsi e dimostrare a tutti che lui è un talento vero".