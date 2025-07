Fortissimamente Lookman. Il Corriere dello Sport, anche oggi, conferma la ferrea volontà dell'Inter di tesserare il nigeriano: il suo profilo è visto non solo fondamentale dal punto di vista tattico, consentendo a Chivu di virare verso il 3-4-2-1, ma anche da quello ambientale. Il suo acquisto, secondo la dirigenza interista, riuscirebbe a ridare quell'entusiasmo scemato dopo il finale della passata stagione. Sarebbe dunque un'iniezione di tecnica e adrenalina per tutti.

Domani potrebbe essere il giorno buono per formalizzare il rilancio da 45 milioni (bonus compresi) considerando che Beppe Marotta e Luca Percassi saranno in Lega per il consiglio. Il quotidiano romano specifica che non è sicuro che l'Atalanta conceda subito il semaforo verde, vista la richiesta di 50 milioni, ma, davanti alla mossa di viale Liberazione, le resistenze della società bergamasca potrebbero ammorbidirsi e, sistemando qualche altro dettaglio, la fumata bianca non dovrebbe essere più così lontana.

Lookman vuole solo l'Inter e il Napoli lo sa bene dopo aver incassato il rifiuto del nigeriano nel momento dell'eventuale inserimento. "Finora, l’attaccante, assieme al suo entourage, ha evitato di andare allo scontro. All’Atalanta ha ricordato la promessa di essere lasciato andare davanti all’offerta di una big, dopo aver dovuto rinunciare al Psg la scorsa estate. E ora si aspetta di essere accontentato, senza dover attendere troppo. Il suo atteggiamento, però, potrebbe cambiare nel momento in cui il club bergamasco continuasse a tenere alto il muro. Nel caso, la verifica ci sarà quando uscirà dall’infermeria. Manca solo una settimana", si legge.