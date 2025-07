Prima apparizione, seppur in un test amichevole, per Ebenezer Akinsanmiro, con la maglia del Pisa. Il centrocampista di proprietà dell'Inter è stato schierato quest'oggi dal 1' da Alberto Gilardino, tecnico della formazione toscana, nella sfida che i nerazzurri hanno giocato contro la Pro Vercelli, vincendo di misura. Sono alte le aspettative pisane nei confronti di un giocatore che in Serie B ha dimostrato di poter fare molto bene in entrambe le fasi di gioco. Ora dovrà confermarsi in A al servizio della neopromossa.