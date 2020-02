"Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' le ripartenze dell'Udinese che è un'ottima squadra, soprattuto in casa gioca bene. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la partita e così è stato tutto un po' più in discesa". Così Daniele Padelli ai microfoni di Rai Sport ha commentato la vittoria per 2-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Al vertice continua la sfida scudetto con Juventus e Lazio: "Il campionato è aperto - ha detto il secondo portiere dell'Inter -, ci sono tante squadre in lotta e noi siamo lì. Non dobbiamo fare tanti proclami. Dobbiamo lavorare, fare punti e poi alla fine vedremo dove siamo". Al Friuli è arrivato il suo debutto in campionato in maglia nerazzurra. "Era tantissimo che non giocavo titolare. All'inizio c'era un po' di emozione soprattutto perché è stato il mio esordio in Serie A con la maglia che sognavo da bambino, per me è il coronamento di un sogno. Però poi l'emozione è passata e ho fatto quello che dovevo fare".