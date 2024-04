Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CaughOffside in cui parla anche del futuro di Albert Gudmundsson. "E' difficile trattenerlo perché i giocatori hanno delle ambizioni e dei piani per la carriera. Quando vieni chiamato dai grandi club ci devi pensare. Abbiamo alzato l'ingaggio e prolungato, ora vedremo".

"Non sarà facile tenerlo un altro anno - prosegue -. Non ci sono prezzi sul tavolo, dobbiamo vedere cosa dirà il mercato perché ora non ci sono finestre aperte, ci sono solo interessamenti. Vedremo in estate quali sono le possibilità e dovremo essere preparati a sostituirlo. Un ds dev'essere pronto per ogni scenario".