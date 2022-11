C'è anche Riccardo Orsolini tra i protagoisti della vittoria del Bologna sul Torino. Il numero 7 rossoblu è andato in rete contro i granata: il modo migliore per avvicinarsi con fiducia al turno infrasettimanale di San Siro con l'Inter: "Stiamo giocando bene, facciamo quello che ci chiede il mister e abbiamo entusiasmo - le parole rilasciate a Sky Sport -. Ci serviva solo tempo per capire alcune letture di gioco con il nuovo allenatore, ma ora stiamo entrando bene nella parte e con Motta c'è un bellissimo rapporto. Siamo contenti".