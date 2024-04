La scuola dei portieri italiana è di alto livello e resta la migliore al mondo? È l'opinione valutativa dell'ex estremo difensore Nando Orsi, interpellato da News.Superscommesse: "Proprio in questo campionato, la Scuola di Allenatori dei portieri sta dimostrando tutto il proprio valore e ritengo che quella italiana sia la migliore al mondo. Stanno emergendo tanti giovani validi e questo è un vanto. Personalmente, ci sono diversi che sono forti e che si equivalgono: Meret del Napoli, Caprile dell'Empoli, Di Gregorio del Monza, Falcone del Lecce, Montipò del Verona, Turati del Frosinone. Anche Provedel della Lazio, pur non essendo più giovanissimo, sta dimostrando che può farsi valere ancora per diverso tempo e ritengo sia un portiere che può far parte del gruppo della Nazionale per i prossimi Europei".