Intervistato da Tuttocagliari.net, l'ex portiere Nando Orsi ha presentato così la sfida che vedrà i rossoblu impegnati contro l'Inter: "Andando avanti di questo passo sarà dura salvarsi, anche perché le partite a disposizione per recuperare punti saranno sempre di meno. Sabato i rossoblù sono attesi dallo scontro con l’Inter, che non sembrerebbe essere esattamente l’occasione giusta per rilanciarsi… Però Luperto e compagni dovranno ugualmente provare in ogni modo a strappare un risultato positivo".

Tornando alla gara con l’Inter, il Cagliari non avrà certamente niente da perdere. Dunque tanto vale affrontare i nerazzurri con coraggio e non con eccessiva timidezza. O no?

"Affrontarli con coraggio va bene, ma poi bisogna vedere con che tipo di coraggio. Se l’idea è quella di approcciare la sfida come ha fatto la Lazio all’Olimpico, allora forse conviene essere un po’ meno coraggiosi… Serviranno sia coraggio che, per contro, la giusta dose di ‘paura’. Il Cagliari col Milan pareva spacciato, e invece ha pareggiato con merito. Col Napoli, nonostante abbia preso quattro gol, ha offerto un’ottima prestazione costruendo almeno cinque-sei palle gol limpidissime. L’Inter è tra le corazzate d’Europa, ma ora per i rossoblù è giunto il momento di cominciare a raccattare punti giocando non tanto o non solo di fioretto, ma anche di spada.”