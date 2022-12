"Spalletti è bravo ad insegnare calcio, quindi potrà esserci una trasformazione a gennaio. Sono delle prove in prospettiva, anche perché è difficile toccare il Napoli attuale. Dopo il riposo canonico e le vacanze, servono le partite per darti ritmo. Il Napoli sceglie quattro sfide di difficoltà crescente proprio per prepararsi al meglio per l'Inter". Pensieri e parole di Nando Orsi, intervenuto su Radio Marte, dove è stato sollecitato a rispondere sul percorso della squadra partenopea, prima avversaria dell'Inter al rientro in campionato.