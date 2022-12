E' intervenuto sulle frequenze di Radio Marte l'ex tecnico nerazzurro Corrado Orrico, interpellato circa l'atteso confrontro tra Inter e Napoli che dirà molto per la corsa al titolo: "Gli azzurri hanno tutti gli strumenti per uscire indenne da San Siro e fare risultato contro l'Inter di Simone Inzaghi. Non conosco personalmente l'allenatore nerazzurro - le parole dell'allenatore riprese da Arenapoli.it -, ma conosco bene Luciano Spalletti: è un mio amico e sono sicuro che, se dovessero esserci problemi nel tentativo di rimettere in rodaggio la macchina Napoli, sarebbe lui a risolverli. Spalletti, come tutti i grandi allenatori, le impressioni riesce ad eluderle, e lo fa attirando le attenzioni su di sé con qualche battuta di troppo: lo ha fatto in passato e lo farà anche in prossimità della partita, così da alleggerire il clima.