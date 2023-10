A sostegno delle tesi di Arrigo Sacchi sull'Inter arriva il parere di Corrado Orrico, che intervistato da Tutto Mercato Web esprime il suo scetticismo sulle possibilità dei nerazzurri di arrivare allo Scudetto: "L'Inter non mi convince. Ha grande valore nei suoi giocatori, però la guida tecnica ha stravaganze che non sempre hanno senso. Penso alla panchina di Lautaro Martinez a Salerno: era talmente arrabbiato che è entrato e ha fatto quattro gol. È uno che va fatto giocare sempre: sta bene, è un animale da combattimento e non è tanto soggetto a infortuni come altri. Ha un fisico nato per giocare a calcio".

Però la strategia di Inzaghi ha funzionato: Lautaro è entrato e, appunto, ha segnato quattro gol…

"E quindi, ha avuto ragione o ha avuto torto a non farlo giocare dall'inizio? I giocatori che caratterizzano la squadra devono stare in campo, perché hanno anche un influsso sugli altri. Però è una mia fissazione, me ne rendo conto: a me non piacciono gli allenatori buonisti, come mi pare sia Inzaghi, ma quelli che hanno attributi e che hanno un radicalismo come propria ragion d'essere".

Ci regala il titolo: Orrico sta con Sacchi.

"Onestamente non ho seguito tantissimo questo dibattito, però penso che Sacchi abbia ragione: Inzaghi non ha ancora vinto un campionato ma ha vinto tante finali ed è una cosa difficile da spiegare. Io dico: saranno i giocatori. Quando c'è di mezzo una finale, che è molto prestigiosa, sono galvanizzati al massimo. In campionato il lavoro è un po' diverso, mi consenta un paragone: come quello nell'endurance".

Vincendo il campionato, insomma, smentirebbe la tesi.

"Sì, se lo vince sì, ma non penso lo vincerà. Anche se ha la squadra più forte, che per me è l'Inter. Però un prete di campagna come Pioli fa giocare bene e meglio la sua. Prende un colpo nel derby, sempre perché i giocatori dell'Inter sono più forti e nei grandi eventi fanno gruppo vero, esprimono il meglio. Però, appunto, Pioli cade nel derby in maniera grossolana: un altro andava in ospedale a curarsi, lui ha recuperato subito. Ecco, Pioli mi piace".