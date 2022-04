Il Milan resta comunque primo per ora...

"Ero un po' scettico guardando la rosa e gli avversari. Poteva far fatica e invece, nonostante le assenze, soprattutto quella di Ibra, è lì, magari con fatica ma c'è. Sarà un campionato in cui le tre davanti se la giocheranno fino alla fine. Dal discorso scudetto è esclusa la Juve dopo il pari dell'altro giorno".

Inter in ogni caso favorita?

"Al di là della gara da recuperare credo di sì per solidità ed esperienza, particolare quest'ultimo che i nerazzurri hanno più degli altri".