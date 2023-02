Troppe critiche per l'Inter? A rispondere è l'ex calciatore Massimo Orlando che, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio , risponde a proposito della stagione fatta fin qui dalla squadra di Simone Inzaghi: "Si analizza settimanalmente la situazione. L'Inter ha avuto un periodo brutto ed è stata criticata giustamente. Ha perso tanti punti all'inizio, forse non avrebbe retto comunque il ritmo di questo Napoli. Comunque sta andando meglio ora. Le polemiche ci sono perché i tifosi vogliono sentirsi dire sempre che la loro squadra è la migliore".

Inter può sorprendere in Champions?

"Sì, intanto ha preso il Porto, che non è quello di qualche anno fa. Poi Lautaro è tornato dai Mondiali che sembra un altro giocatore, Dzeko sembra un ragazzino, tutti stanno meglio. Mi pare una squadra che chiunque la incontrerà farà fatica. Ci sono poche squadre più forti in giro. Io punterei tra le italiane proprio sull'Inter. Che il Napoli mantenga la stessa qualità pure in Champions glielo auguro ma sarà difficile. L'Inter invece pare abbia meno peso su di sè, punta sulla Champions perché sa che il campionato è andato".

Il Milan ha possibilità col Tottenham?

"Il Milan si è sempre trasformato in Champions. Ma non ci sono più i giocatori di un tempo. Non so se questo Milan può reggere la squadra di Conte, che ha ritmo e fisicità. Di fronte avrà una squadra ben messa in campo, il Milan sta provando a cambiare per trovare la quadra. Col Torino Pioli cambia modulo, ma se non ritrova il suo vecchio modulo e suoi interpreti migliori difficilmente verrà fuori da questo periodo".