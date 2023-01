Gaetano Oristanio apre l'album dei ricordi. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili dell'Inter e adesso in prestito agli olandesi del Volendam ha raccontato a Calciomercato.com i suoi esordi in nerazzurro: "Mi hanno fatto sentire subito a casa. Avevo proposte anche da Juve e Roma, ma l'Inter mi ha convinto per l'organizzazione e cura dei particolari. In campo mi sono dovuto abituare a ritmi più alti e ho imparato a posizionarmi meglio e lavorare sui dettagli. Quell'esperienza mi ha fatto crescere anche come persona".